L'AIEA non sta considerando una zona demilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

L'AIEA non sta considerando una zona demilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

Situata sulla riva sinistra del fiume Dnepr, la centrale nucleare di Zaporozhye è la più grande centrale nucleare in Europa per numero di unità e produzione. 23.03.2023, Sputnik Italia

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) non sta esaminando la possibilità di creare una zona demilitarizzata intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye (NPP), ha dichiarato stamane il direttore generale Rafael Grossi. Il direttore ha aggiunto che l'Agenzia si limita a mantenere un gruppo di monitoraggio presso la centrale nucleare perché si tratta di un concetto più fattibile rispetto alla creazione di una grande area smilitarizzata intorno alla centrale nucleare. Situata sulla riva sinistra del fiume Dnepr, la centrale nucleare di Zaporozhye è la più grande centrale nucleare in Europa per numero di unità e produzione. È stata liberata dalle forze russe all'inizio di marzo 2022 e da allora è stata ripetutamente bombardata dai militanti ucraini, sollevando preoccupazioni internazionali su un possibile incidente nucleare.

