Il parlamento turco accetta il protocollo d'ingresso nella NATO della Finlandia

La commissione per la politica estera della Grande Assemblea Nazionale (Parlamento) turca ha esaminato giovedì la ratifica del protocollo sull'adesione della... 23.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato il processo di ratifica della domanda di adesione della Finlandia alla NATO avviato dal parlamento del Paese.Il protocollo sull'adesione della Finlandia alla NATO, firmato da Erdogan, è stato presentato al Presidium della Grande Assemblea Nazionale della Turchia, ha riferito il canale televisivo TRT Haber.Il 17 maggio 2022, Finlandia e Svezia hanno presentato domanda di adesione all'Alleanza del Nord Atlantico, solo due dei 30 paesi, Turchia e Ungheria, non l'hanno ancora ratificata. Budapest e Ankara hanno finora annunciato la loro disponibilità a ratificare la domanda finlandese, ma non quella svedese.

