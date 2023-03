https://it.sputniknews.com/20230322/trump-se-mi-portano-in-tribunale-voglio-andarci-in-manette-17093317.html

Trump: se mi portano in tribunale, voglio andarci in manette

Trump: se mi portano in tribunale, voglio andarci in manette

Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che vuole essere portato in tribunale in manette se dovesse essere incriminato per i pagamenti in denaro alla star... 22.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-22T16:58+0100

2023-03-22T16:58+0100

2023-03-22T16:58+0100

donald trump

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/849/13/8491349_0:129:1649:1057_1920x0_80_0_0_625159cf252f7bb694f5bc28b78bdaf1.jpg

Secondo quanto riferito, Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri di essere pronto a trasformare la sua potenziale comparizione in tribunale in uno "spettacolo", con le mani ammanettate dietro la schiena in simbolica sfida a un'accusa contro di lui, afferma l'articolo.Secondo Trump, una tale mossa gli consentirebbe di ottenere un sostegno alla sua campagna presidenziale del 2024 e di non sembrare debole nel caso in cui scelga di fare la sua prima apparizione in tribunale tramite video, secondo il media.Trump ha rifiutato il consiglio dei suoi avvocati di consegnarsi con calma alle autorità e comparire in tribunale tramite collegamento video per motivi di sicurezza, hanno osservato le fonti, e ha affermato che non gli importa se gli dovessero sparare, poiché molto probabilmente ciò assicurerebbe la sua vittoria elettorale nel 2024.Durante il fine settimana, Trump ha riferito sulla sua piattaforma di social media, Truth Social, che sarebbe stato arrestato il 21 marzo. "PROTESTATE, RIPRENDETEVI LA NOSTRA NAZIONE!" ha postato Trump. Il 18 marzo, un rappresentante della polizia di New York ha detto a Sputnik che gli agenti di polizia di New York erano in attesa, alla luce dell'appello all'azione dell'ex presidente pubblicato sui social media.Il possibile arresto di Trump è collegato a presunti pagamenti illegali a Stormy Daniels nel 2016, nel tentativo di impedirle di rivelare la loro relazione sessuale del 2006. Trump ha respinto la sua connessione con la Daniels e qualsiasi altro crimine da parte sua e ha anche rifiutato di testimoniare davanti alla giuria.

https://it.sputniknews.com/20230322/hersh-scholz-dallautunno-aiuta-gli-usa-a-nascondere-le-prove-sulle-esplosioni-del-nord-stream-17092271.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

donald trump, usa