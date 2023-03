https://it.sputniknews.com/20230322/svezia-il-parlamento-vota-per-ladesione-alla-nato-17093462.html

Svezia, il parlamento vota per l'adesione alla NATO

I deputati del Riksdag (parlamento unicamerale svedese) mercoledì hanno approvato l'adesione della Svezia all'Alleanza del Nord Atlantico. 22.03.2023, Sputnik Italia

L'incontro è trasmesso sul sito web del parlamento. L'approvazione del Riksdag è un prerequisito per l'adesione del regno alla NATO.In precedenza, la commissione parlamentare per gli affari esteri aveva proposto di approvare l'adesione della Svezia alla NATO, nonché l'accordo sullo status dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, che regola le questioni delle immunità e dei privilegi per la NATO e i suoi dipendenti. Secondo il rapporto, il comitato condivide la posizione del governo del Paese secondo cui "come in altri paesi del Nord Europa, non vi è alcun motivo per collocare armi nucleari o basi permanenti sul territorio della Svezia in tempo di pace". È stato anche riferito che l'adesione alla NATO richiederebbe in alcuni casi modifiche alla legge sull'assistenza militare rapida e alla legge sulle immunità e sui privilegi. Gli emendamenti entreranno in vigore in una data che sarà stabilita dal governo.Il 17 maggio 2022, Finlandia e Svezia hanno presentato domanda di adesione all'Alleanza del Nord Atlantico, solo due dei 30 paesi, Turchia e Ungheria, non l'hanno ancora ratificata. Budapest e Ankara hanno finora annunciato la loro disponibilità a ratificare la domanda finlandese, ma non quella svedese.

