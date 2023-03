https://it.sputniknews.com/20230322/shoigu-gli-usa-incrementano-la-presenza-militare-nel-pacifico-per-scoraggiare-cina-e-russia-17092068.html

Shoigu: gli USA incrementano la presenza militare nel Pacifico per scoraggiare Cina e Russia

Gli Stati Uniti stanno aumentando in modo significativo la loro presenza militare nella regione Asia-Pacifico e rafforzando i legami con i loro alleati per... 22.03.2023, Sputnik Italia

"Per scoraggiare la Russia e la Cina, gli Stati Uniti stanno aumentando in modo significativo la loro presenza militare nella regione dell'Asia-Pacifico, rafforzando i legami politici e militari con i loro alleati", ha detto Sergey Shoigu in una riunione del ministero.Shoigu ha aggiunto che la modernizzazione del sistema di difesa missilistica di Mosca sarà completata quest'anno e ha sottolineato che "una delle priorità della direzione dello sviluppo delle forze aerospaziali russe è dotare le truppe di sistemi avanzati di difesa aerea e missilistica".Alcuni funzionari militari hanno anche discusso del recente tentativo di attacco a Sebastopoli da parte di droni navali ucraini. Shoigu ha sottolineato che tutti i droni sono stati abbattuti.All'inizio della giornata, il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha affermato che la flotta russa del Mar Nero ha respinto un attacco di droni di superficie a Sebastopoli.

