“Pensate ad Assange”: presidente messicano risponde alle accuse USA di violazione diritti umani

Il presidente del Messico ha affermato che il sabotaggio fatto del governo statunitense dei gasdotti Nord Stream e la persecuzione politica in corso... 22.03.2023, Sputnik Italia

Il Presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, ieri ha respinto un rapporto del governo statunitense che accusa la sua amministrazione di violazioni dei diritti umani come "falsità". Il Dipartimento di Stato ha pubblicato lunedì il suo rapporto annuale sulle "Pratiche dei Diritti Umani". La pubblicazione ha criticato il trattamento dei giornalisti da parte dell'amministrazione Lopez Obrador e ha affermato che in Messico "l'impunità e le percentuali estremamente basse di procedimenti giudiziari rimangono un problema per tutti i crimini, compresi gli abusi dei diritti umani e la corruzione". In un duro rimprovero trasmesso durante la sua conferenza stampa quotidiana, Lopez Obrador ha descritto le accuse come politicamente motivate e ha detto che gli evidenti due pesi e due misure dell'America significano che il rapporto "non dovrebbe essere preso sul serio". "Se parlate di atti di violenza, come mai un pluripremiato giornalista statunitense ci dice che il governo degli Stati Uniti ha sabotato il gasdotto russo-europeo?", ha proseguito il Presidente facendo riferimento al rapporto di Seymour Hersh."Perché a un cartello, o a diversi cartelli, è permesso di operare negli Stati Uniti, distribuendo liberamente il fentanyl che fa così tanto male ai giovani in quel Paese?". I funzionari statunitensi dietro il rapporto, ha sottolineato il Presidente, "si credono il governo del mondo e vedono solo la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non la trave nel proprio". "Ma non vale la pena di arrabbiarsi", ha spiegato, concludendo che "sono fatti così". L'amministrazione del Messico non è stato l'unico governo dell'America Latina a spendere parole di circostanza per gli autori del rapporto del Dipartimento di Stato. Il Ministero degli Esteri della Bolivia ha rilasciato una dichiarazione che condanna le accuse degli Stati Uniti di violazioni dei diritti umani nella nazione andina come "interferenza negli affari interni", criticando il rapporto 'unilaterale' per non aver mantenuto l'obiettività.

