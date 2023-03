https://it.sputniknews.com/20230322/ministro-austriaco-afferma-che-la-russia-sara-sempre-importante-per-leuropa-17092707.html

Ministro austriaco afferma che la Russia sarà sempre importante per l'Europa

Ministro austriaco afferma che la Russia sarà sempre importante per l'Europa

Il ministro degli Esteri austriaco Schallenberg ha affermato che la Russia sarà sempre importante per l'Europa. 22.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-22T17:49+0100

2023-03-22T17:49+0100

2023-03-22T17:49+0100

austria

ministro

vienna

mondo

europa

russia

mosca

ministero degli esteri

ue

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13266417_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_8933fc0a2f3e515bec53fb39c91b2593.jpg

"La Russia sarà sempre importante per l'Europa".A dirlo, il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg.Lo stesso ha aggiunto che l'Austria indebolirà tali legami.Ma questo non può accadere "da un giorno all'altro".Secondo lui, la Russia continuerà ad essere il più grande vicino dell'Europa, nonché "la seconda potenza nucleare del mondo" (in realtà, la prima, con più di 6257 testate, seguita dagli Stati Uniti, che contano 5050 testate, da varie fonti, n.d.r).Il ministro ha ricordato che il 91% delle aziende occidentali opera ancora in Russia e un gran numero di organizzazioni finanziarie europee lavora anche nel Paese, esprimendosi inoltre contro l'introduzione di nuove sanzioni contro Mosca:L'Occidente ha aumentato le sanzioni sulla Russia in relazione all'operazione militare speciale russa.Dal febbraio dello scorso anno l'Unione europea ha già messo in atto dieci pacchetti di sanzioni contro Mosca.Le autorità russe hanno ripetutamente affermato che "il Paese farà fronte alla pressione delle sanzioni che l'Occidente ha iniziato a esercitare diversi anni fa e che continua a rafforzare".

austria

vienna

europa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

austria, ministro, vienna, mondo, europa, russia, mosca, ministero degli esteri, ue, diplomazia