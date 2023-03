https://it.sputniknews.com/20230322/ministero-esteri-russo-uranio-impoverito-britannico-allucraina-significa-escalation-aggressiva-17091200.html

Ministero Esteri russo: "Uranio impoverito britannico all’Ucraina significa escalation aggressiva"

Il piano della Gran Bretagna di trasferire proiettili all'uranio impoverito a Kiev è un'altra provocazione sconsiderata da parte di Londra, ha dichiarato la... 22.03.2023, Sputnik Italia

"Si tratta di una questione di assoluta sconsideratezza, irresponsabilità, impunità degli anglosassoni, del duo anglosassone in primo luogo - Londra e Washington, negli affari internazionali", ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova a Sputnik. "Tutto ciò che sentiamo da questi Paesi nato-centrici, guidati dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, sulla pace, sulla soluzione, sul futuro dell'Ucraina, sul benessere del popolo ucraino, è una menzogna, è falso, è un inganno, è un disorientamento assoluto della comunità mondiale. In realtà, l'obiettivo è completamente diverso", ha detto anche Zakharova. Martedì pomeriggio, il Vice Segretario alla Difesa britannico Annabel Goldie ha dichiarato che oltre all'invio di uno squadrone di carri armati Challenger 2 in Ucraina, Londra consegnerà alle forze armate ucraine anche munizioni, tra cui proiettili perforanti contenenti uranio impoverito. Il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, ha osservato che a gennaio Mosca aveva già avvertito che i carri armati Leopard 2 e i blindati Bradley e Marder forniti alle forze armate ucraine avrebbero potuto contenere proiettili perforanti di calibro inferiore con nucleo di uranio. Da parte sua, il Ministro della Difesa Sergey Shoygu ha sottolineato che la Russia "ha qualcosa da rispondere". Le truppe americane hanno utilizzato proiettili all'uranio impoverito durante l'Operazione Desert Storm, durante il bombardamento della Jugoslavia e durante l'invasione dell'Iraq nel 2003. Gli esperti hanno notato che questo potrebbe portare a una diffusione del cancro. Secondo l'esperto militare Konstantin Sivkov, tali proiettili dovrebbero essere considerati una "arma sporca": la polvere di uranio depositata sul terreno è radioattiva, estremamente tossica e non possibile da decontaminare.

