Le forze armate russe hanno praticamente bloccato Artemovsk (Bakhmut), ha dichiarato Jan Gagin, consigliere del capo ad interim della DNR, ai giornalisti.Allo stesso tempo, Gagin ha notato che Kiev ha formato "un raggruppamento abbastanza serio" a Chasov Yar, da dove le forze armate ucraine stanno cercando di contrattaccare la città. Venerdì, Gagin ha riferito che tutte le strade di accesso ad Artemovsk sono controllate dall'artiglieria russa. Le forze alleate hanno liberato circa il 70% della città. Artemovsk si trova nella parte della DNR controllata da Kiev, a nord di Gorlovka. È un importante snodo di trasporto per il rifornimento del raggruppamento ucraino nel Donbass. Da più di sei mesi sono in corso duri combattimenti. Il raggruppamento nemico ad Artemivsk, che si trova in un accerchiamento operativo, viene rifornito attraverso la città di Chasov Yar.

