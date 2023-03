https://it.sputniknews.com/20230322/hersh-scholz-dallautunno-aiuta-gli-usa-a-nascondere-le-prove-sulle-esplosioni-del-nord-stream-17092271.html

Hersh: Scholz dall'autunno aiuta gli Usa a nascondere le prove sulle esplosioni del "Nord Stream"

Il premio Pulitzer Hersh: Scholz dall'autunno aiuta gli Stati Uniti a nascondere i dati sul sabotaggio sui "Nord Streams". 22.03.2023, Sputnik Italia

"Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sostenuto i tentativi degli Stati Uniti dall'autunno di nascondere i dati sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream".A dirlo, il giornalista americano, nonché premio Pulitzer Seymour Hersch, secondo cui alla CIA e all'intelligence tedesca è stato chiesto di preparare una storia alternativa per i media sulle esplosioni sui gasdotti. Hersh ha sottolineato che anche se Scholz non sapeva in anticipo del sabotaggio, ha sostenuto i tentativi degli Stati Uniti di nascondere informazioni dall'autunno.Alla fine di settembre dello scorso anno, entrambi i gasdotti di esportazione russi, il Nord Stream e Nord Stream 2, che in precedenza erano stati posati sui fondali del Mar Baltico sono stati messi fuori servizio a causa di sabotaggi.Svezia, Danimarca e la Germania stanno conducendo indagini, ma non hanno ancora prodotto alcun risultato concreto.Il Cremlino ha definito lo stato di emergenza un atto di terrorismo internazionale.Secondo Hersh, l'esplosione è stata messa in scena da parte degli Stati Uniti con l'aiuto degli alleati della NATO in estate, durante le esercitazioni Baltops, con i sommozzatori americani che hanno minato i gasdotti e con i norvegesi, che tre mesi dopo li hanno fatti esplodere.La scorsa settimana, il New York Times ha riferito della presenza di dati di intelligence secondo i quali un certo gruppo filo-ucraino fosse dietro l'attacco al Nord Stream, i cui piani "non erano necessariamente noti alla leadership di Kiev".L'addetto stampa del Presidente Dmitry Peskov ha definito tali pubblicazioni una "bufala" coordinata con i media e volta a distrarre l'attenzione.Alla Russia ancora non è stato permesso di procedere, ha osservato il funzionario: pochi giorni fa Mosca ha ricevuto note a riguardo da Copenaghen e Stoccolma.

