https://it.sputniknews.com/20230322/germania-deputato-definisce-i-piani-di-londra-di-inviare-proiettili-con-uranio-a-kiev-un-crimine-17091825.html

Germania, deputato definisce i piani di Londra di inviare proiettili con uranio a Kiev un crimine

Germania, deputato definisce i piani di Londra di inviare proiettili con uranio a Kiev un crimine

La deputata Sarah Wagenknecht ha definito i piani di Londra di inviare proiettili con uranio a Kiev un crimine. 22.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-22T14:37+0100

2023-03-22T14:37+0100

2023-03-22T14:37+0100

germania

berlino

dichiarazione

ucraina

kiev

mondo

armamenti

geopolitica

sicurezza

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/393/64/3936440_0:140:5135:3028_1920x0_80_0_0_b4a965a1662e2e0777704dc0a56cb23c.jpg

Il deputato del Partito della Sinistra di Germania Sarah Wagenknecht ha definito i piani della Gran Bretagna di trasferire proiettili all'uranio impoverito in Ucraina come un "crimine", invitando le autorità tedesche a prendere una posizione chiara sulla questione.In precedenza, il vice-Segretario alla Difesa britannico Annabel Goldie aveva detto che la Gran Bretagna avrebbe trasferito munizioni con uranio impoverito in Ucraina.Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, commentando le parole della Goldie, ha dichiarato che la Russia sarà costretta a reagire se l'Occidente collettivo inizierà a usare armi con una componente nucleare, e che l'Occidente "ha deciso di combattere la Russia fino all'ultimo ucraino non a parole, ma nei fatti".Il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergey Shoigu ha definito l'iniziativa della Gran Bretagna un altro "passo superato", aggiungendo che di questi passi "ne rimangono sempre meno".Dal canto suo, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che Londra ha perso l'orientamento in termini di azioni che, come queste, "minano la stabilità strategica in tutto il mondo", osservando che il Regno Unito è pronto a correre non solo rischi, ma anche crimini di guerra.Infine, il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna su sicurezza militare e controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, dopo le parole della Goldie ha detto a Sputnik che la NATO "ha perso il contatto con la realtà", e gli inglesi, con le loro azioni, prima di tutto, metteranno a rischio gli ucraini comuni.Il diplomatico ha anche fatto osservare che in caso di consegna a Kiev di tali proiettili per l'equipaggiamento militare pesante della NATO e il loro uso, Mosca risponderà adeguatamente.

germania

berlino

ucraina

kiev

regno unito

russia

mosca

scozia

inghilterra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, berlino, dichiarazione, ucraina, kiev, mondo, armamenti, geopolitica, sicurezza, regno unito, uranio, vladimir putin, russia, mosca, sergej shoigu, sergey lavrov, ministero degli esteri, ministero della difesa della federazione russa, ministero degli esteri di federazione russa, diplomazia, scozia, inghilterra