Coldiretti, la siccità mette a rischio l'agroalimentare italiano

Circa 300mila le imprese agricole nelle aree più colpite dall’emergenza siccità del Centro Nord. La situazione più drammatica si registra in Pianura Padana... 22.03.2023, Sputnik Italia

italia

made in italy

agricoltura

siccità

L’allarme è lanciato dalla Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, dopo che la cabina di regia del Governo ha deciso la nomina di un commissario nazionale per affrontare l’emergenza.“È importante la nomina del Commissario al quale è necessario conferire poteri straordinari per velocizzare le autorizzazioni burocratiche come fatto, ad esempio, per il caso del Ponte Morandi a Genova, per dare una risposta concreta alla sofferenza di imprese e cittadini” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che ha sottolineato “l’importanza di interventi strutturali per affrontare il cambiamento climatico”.Prandini ha aggiunto che gli agricoltori sono già impegnati a promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma non va dimenticato che l’acqua è essenziale per la vita di sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio e la competitività del settore alimentare italiano.La Coldiretti ha sottolineato che l’inverno ha portato nel nord Italia precipitazioni al di sotto della media (30% di pioggia in meno nel 2022, con danni stimati in 6 miliardi all’agricoltura). I grandi laghi hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 22% del lago di Como al 37% del lago di Garda, fino al 44% di quello Maggiore, mentre il livello idrometrico del Po al Ponte della Becca è sceso a -3,2 metri, lo stesso livello che si registra in estate avanzata. Anche il potenziale idrico delle nevi dell'arco alpino ed appenninico è scarso.La mancanza di precipitazioni, sempre secondo la Coldiretti, condiziona le scelte delle aziende agricole, che passano da mais e riso verso colture come soia e frumento. La semina del riso registra un taglio di 8mila ettari e risulta al minimo da 30 anni. La disponibilità idrica è essenziale per la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea (grano duro per la pasta, salsa di pomodoro, frutta, verdura e mais per alimentare gli animali e produrre formaggi e i salumi).Preoccupa anche l’innalzamento dei livelli del mare, in Italia l’acqua salata sta già penetrando nell’entroterra, bruciando le coltivazioni e spingendo all’abbandono l’attività agricola.

italia

italia, made in italy, agricoltura, siccità