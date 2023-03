https://it.sputniknews.com/20230321/xi-jinping-conferma-la-rotta-della-cooperazione-strategica-con-la-russia-17089380.html

Xi Jinping conferma la rotta della cooperazione strategica con la Russia

Xi Jinping conferma la rotta della cooperazione strategica con la Russia

Il Presidente ha detto che Mosca e Pechino dovrebbero approfondire la cooperazione pratica in vari campi, rafforzare l'interazione all'interno dell'ONU e di... 21.03.2023

l Presidente cinese Xi Jinping, in occasione dell’incontro con l’omologo russo Vladimir Putin, ha descritto il rafforzamento e lo sviluppo delle relazioni con Mosca come una scelta strategica di Pechino, secondo il sito web del Ministero degli Esteri cinese. Allo stesso tempo, ha sottolineato che il corso generale del rafforzamento della cooperazione strategica tra i due Paesi viene confermata. Xi Jinping è arrivato a Mosca in visita di Stato ieri. I colloqui al Cremlino sono durati più di quattro ore e mezza. I capi di Stato hanno discusso della cooperazione bilaterale, della situazione in Ucraina e del piano proposto da Pechino per risolvere il conflitto. Questa è la nona visita del Presidente cinese in Russia - è stato qui più spesso che in qualsiasi altro Paese. Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati più di 40 volte negli ultimi dieci anni.

