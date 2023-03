https://it.sputniknews.com/20230321/vucic-alla-serbia-serve-la-pace-in-ucraina-17090607.html

Vucic, alla Serbia serve la pace in Ucraina

La Serbia ha urgente bisogno di una pace in Ucraina, non si aspetta che vinca nessuno, ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic. 21.03.2023, Sputnik Italia

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani è arrivato martedì a Belgrado per una visita di lavoro.Dopo essersi incontrati e aver firmato vari documenti sulla cooperazione bilaterale, Vucic e Tajani hanno tenuto una conferenza stampa congiunta."Prima questa parola era la più popolare al mondo, ma ora nessuno osa pronunciarla, per non ricevere uno 'schiaffo politico' sulla nuca. Per quanto riguarda la Serbia, vogliamo la pace. Sarà raggiunta o no? Temo di no", ha sottolineato Vucic.

