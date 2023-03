https://it.sputniknews.com/20230321/putin-la-russia-sara-costretta-a-reagire-in-caso-di-armi-con-componenti-nucleari-17091062.html

Putin, la Russia sarà costretta a reagire in caso di armi con componenti nucleari

Il vice segretario alla Difesa britannico Annabelle Goldie ha dichiarato martedì pomeriggio che oltre a inviare uno squadrone di carri armati Challenger 2 in Ucraina, Londra trasferirà anche munizioni, compresi proiettili perforanti contenenti uranio impoverito, alle forze armate ucraine.Le truppe statunitensi hanno utilizzato proiettili all'uranio impoverito durante l'operazione Desert Storm, il bombardamento della Jugoslavia e l'invasione dell'Iraq nel 2003. Come notato dagli esperti, questo può portare a focolai di cancro.Secondo l'esperto militare Konstantin Sivkov, l'uso di tali proiettili dovrebbe essere considerato una "arma sporca": la polvere di uranio depositata sul terreno è radioattiva, estremamente tossica e non soggetta a decontaminazione.

