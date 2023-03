Putin e XI firmano intesa sullo sviluppo della cooperazione economica sino-russa fino al 2030

"La cooperazione energetica si sta espandendo. La Russia è un fornitore strategico di petrolio, gas naturale, compreso GNL, carbone ed elettricità per la Cina. Le centrali nucleari vengono costruite secondo il programma. Le imprese russe sono in grado di soddisfare la crescente domanda proveniente dall'economia cinese per i vettori energetici, come parte dei progetti in corso, così come quelli che sono attualmente in fase di coordinamento", ha detto.