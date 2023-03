https://it.sputniknews.com/20230321/il-ministero-esteri-russo-esclude-la-partecipazione-di-quattro-paesi-alla-mediazione-in-ucraina-17089252.html

Il ministero Esteri russo esclude la partecipazione di quattro Paesi alla mediazione in Ucraina

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania non possono rivendicare il ruolo di mediatori neutrali nel processo di pace sull'Ucraina, poiché sono coinvolti nel conflitto con la Russia, ha dichiarato il Ministero degli Esteri a Sputnik. In questo modo ha commentato la proposta dell'ex capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger, di istituire un gruppo di contatto sull'Ucraina per "avviare il processo di pace". Secondo questi, Washington, Londra, Parigi e Berlino dovrebbero parteciparvi. Il Ministero ha osservato che questi Paesi forniscono armi e mercenari all'Ucraina, nonché intelligence alle Forze Armate ucraine e addestrano i soldati ucraini. Hanno anche imposto sanzioni alla Russia, bloccato i suoi beni esteri, richiesto un tribunale per punire la sua leadership e ricattato i suoi amici, vietando loro di collaborare con Mosca. "Questi Paesi sostengono le iniziative di pseudo-pace di Zelenskyy, che sono ultimatum scollegati dalla realtà per far capitolare il nostro Paese", hanno sottolineato gli interlocutori dell'agenzi, richiamando anche l’attenzione sul fatto che questi stessi Paesi si sono già screditati quando hanno sostenuto il colpo di Stato anticostituzionale a Kiev e poi si sono impegnati nel sabotaggio degli accordi di Minsk.Mosca ritiene che una soluzione veramente completa, equa e sostenibile del conflitto sia possibile solo a seguito della cessazione delle ostilità e delle forniture di armi occidentali, del riconoscimento di nuove realtà territoriali, della smilitarizzazione e della denazificazione dell'Ucraina, della conferma del suo status di neutralità e di non allineamento, della revoca delle sanzioni, del ritiro delle cause contro la Russia, del ripristino dello status della lingua russa, dei diritti delle minoranze nazionali e delle relazioni amichevoli con la Russia e con gli altri vicini ucraini. "Purtroppo, i Paesi occidentali che pretendono di essere mediatori non offrono nulla del genere", hanno concluso i diplomatici.

