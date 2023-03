https://it.sputniknews.com/20230320/xi-jinping-il-commercio-tra-cina-e-russia-in-crescita-del-116-in-10-anni-17086701.html

Xi Jinping: il commercio tra Cina e Russia in crescita del 116% in 10 anni

Il commercio bilaterale tra Russia e Cina ha superato i 190 miliardi di dollari nel 2022, aumentando del 116% in 10 anni grazie agli sforzi congiunti dei due... 20.03.2023, Sputnik Italia

"Grazie agli sforzi congiunti di entrambe le parti, il commercio tra la Cina e la Russia ha superato i 190 miliardi di dollari l'anno scorso, in crescita del 116% rispetto a dieci anni fa. La Cina è stata il più grande partner commerciale della Russia per 13 anni consecutivi. Abbiamo assistito a un costante aumento dei nostri investimenti bidirezionali. La nostra cooperazione su grandi progetti in settori come l'energia, l'aviazione, lo spazio e la connettività sta andando avanti costantemente", ha dichiarato Xi Jinping nell'articolo.Il leader cinese ha anche menzionato l'alto livello di cooperazione nell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché nell'e-commerce transfrontaliero.Il presidente cinese è in visita a Mosca dal 20 al 22 marzo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.Il viaggio rappresenta la sua prima missione diplomatica all'estero dopo essere stato rieletto dal Congresso nazionale del popolo cinese come leader del Paese per un terzo mandato quinquennale, il 10 marzo scorso.

