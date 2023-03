https://it.sputniknews.com/20230320/putin-lafrica-diventera-uno-dei-leader-del-nuovo-ordine-mondiale-17087740.html

Putin: "L'Africa diventerà uno dei leader del nuovo ordine mondiale"

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato alla conferenza "Russia-Africa" della crescita economica dei paesi africani, sottolineando come gli stessi... 20.03.2023, Sputnik Italia

russia

mosca

cremlino

mondo

africa

geopolitica

dichiarazioni

economia

diplomazia

Il presidente russo Vladimir Putin si dichiara convintoche del fatto che l'Africa diventerà uno dei leader nella formazione del nuovo ordine mondiale multipolare.Così sul tema il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto alla sessione plenaria della conferenza parlamentare internazionale "Russia-Africa in un mondo multipolare":Il presidente russo ha osservato che ci sono tutti i prerequisiti oggettivi per questo:Putin ha invitato i leader africani a un summit in Russia a luglio.

2023

Notiziario

