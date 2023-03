https://it.sputniknews.com/20230320/incontro-informale-di-putin-e-xi-jinping-al-cremlino-17088650.html

Incontro informale di Putin e Xi Jinping al Cremlino

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Mosca, dove ha incontrato in formato informale il suo omologo russo Vladimir Putin, al Cremlino, in attesa... 20.03.2023, Sputnik Italia

Il Cremlino ospita oggi un incontro informale tra Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping, che oggi è arrivato in Russia in visita di stato.Il leader russo ha detto di aver familiarizzato con il piano per l'insediamento in Ucraina, che è stato proposto da Pechino.Allo stesso tempo Putin si è congratulato con il suo ospite per la sua rielezione alla carica più alta dello stato, per la sua terza volta."Ciò suggerisce che il popolo cinese abbia apprezzato il lavoro di Xi Jinping nel decennio precedente", ha detto Putin.Dopo le osservazioni di apertura, i due leader hanno iniziato i colloqui a due, dopodiché le loro comunicazioni continueranno durante la cena.L'incontro ufficiale di Putin con Xi Jinping si terrà al "Grand Kremlin Palace" domani alle 15:00.Questo è il primo viaggio internazionale del capo della Cina dopo la rielezione.La missione di Xi Jinping in terra russa durerà dal 20 al 22 marzo.Il presidente cinese, in qualità di capo di Stato, ha visitato la Russia otto volte dal 2013, più di qualsiasi altro Paese.In totale, negli ultimi dieci anni, Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati più di 40 volte in vari formati.

