Il concorso Stenin 2023 annuncia i primi risultati della ricezione delle opere

Il concorso Stenin 2023 annuncia i primi risultati della ricezione delle opere

Si è conclusa la ricezione delle opere, cominciata lo scorso dicembre, per la nona edizione del concorso intitolato ad Andrei Stenin, il corrispondente... 20.03.2023

Alla competizione di creatività del 2023 sono state inviate circa tremila opere da 50 Paesi. Nella TOP-5 dei partecipanti internazionali più attivi ci sono i fotoreporter di India, Bangladesh, Cina, al quarto posto sono a pari merito quelli di Italia e Francia, e infine al quinto posto Spagna e Iran.Anche i giornalisti russi sono nel novero dei più attivi: il numero dei lavori provenienti dalle regioni e dal centro federale della Russia è cresciuto di quasi il doppio rispetto all’edizione dello scorso anno.Si è allargata anche la carta geografica del concorso: nel 2023 si è riempita delle opere dei fotoreporter di Ghana e Burundi. I giornalisti africani sono fra i più attivi del concorso Stenin: dal momento della sua inaugurazione nel 2014, sono arrivate opere da ben 26 Paesi africani, cioè quasi la metà del numero totale degli Stati del continente.La TOP-3 dei leader per numero di opere dai Paesi dell’Africa in tutta l’esistenza del concorso è composta dai fotografi di Egitto (#1), Sudafrica (#2) e Nigeria (#3).Nella categorie, la più gettonata è sempre “Il mio pianeta”, seguita da “Ritratto. Un eroe del nostro tempo”, “Notizie principali” e “Sport”.La giuria internazionale comincerà il suo lavoro ad aprile, mentre la short list sarà pubblicata a metà giugno sulle versioni russa e inglese del sito.Sul concorsoIl Concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato da MIA “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, ha l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico verso i compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

