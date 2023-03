https://it.sputniknews.com/20230320/i-presidenti-putin-e-xi-scrivono-articoli-nei-rispettivi-paesi-in-vista-della-visita-di-xi-a-mosca-17085486.html

I Presidenti Putin e Xi scrivono articoli nei rispettivi Paesi in vista della visita di Xi a Mosca

I Presidenti Putin e Xi scrivono articoli nei rispettivi Paesi in vista della visita di Xi a Mosca

La relazione tra i due Paesi è cresciuta in quanto la Russia e la Cina si sono trovate entrambe in contrasto con gli Stati Uniti e la NATO rispettivamente... 20.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-20T07:49+0100

2023-03-20T07:49+0100

2023-03-20T07:49+0100

vladimir putin

xi jinping

cina

russia

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/775/21/7752196_499:878:2072:1763_1920x0_80_0_0_b2ccab4779638f9b0f88b4803d74e166.jpg

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è aperta a una risoluzione diplomatica in Ucraina e ha elogiato il documento in 12 punti della Cina che definisce un percorso di pace, in un articolo scritto di proprio pugno e pubblicato domenica sul giornale cinese ‘Quotidiano del Popolo’. Nel frattempo, il Presidente cinese Xi Jinping ha scritto a sua volta un articolo per le agenzie russe RIA Novosti e Rossiyskaya Gazeta, elogiando le relazioni tra Russia e Cina e affermando che il suo Paese è pronto a svolgere un ruolo "imparziale" nel porre fine alla crisi in Ucraina. Entrambi gli articoli sono stati pubblicati un giorno prima che Xi si recasse a Mosca in visita ufficiale, segnando il suo primo viaggio all'estero dopo essere stato rieletto leader del Paese per un terzo mandato di cinque anni all'inizio di questo mese. Xi dovrebbe soggiornare in Russia dal 20 al 22 marzo.La crisi ucrainaA febbraio, la Cina ha pubblicato un documento in 12 punti intitolato "Posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina". Il documento è stato respinto con forza dai Paesi della NATO e dal governo ucraino. "La Cina ha una posizione obiettiva e imparziale basata su ciò che sta accadendo realmente", ha scritto Xi, "e si sta impegnando attivamente per contribuire alla riconciliazione e ai colloqui di pace".Putin ha dichiarato di accogliere con favore i tentativi della Cina di ripristinare la pace nella regione. "Apprezziamo la posizione equilibrata sugli eventi in Ucraina adottata dalla RPC [Repubblica Popolare Cinese], così come la sua comprensione del loro background storico e delle cause profonde. Accogliamo con favore la disponibilità della Cina a dare un contributo significativo alla risoluzione della crisi". Xi ha ribadito la posizione del suo Paese sulla migliore linea d'azione per raggiungere la pace nella regione: Amicizia tra Russia e CinaNel suo articolo, Putin ha espresso ammirazione per la Cina e per Xi, definendo il Presidente cinese un "buon vecchio amico" e ha detto che i due godono di una "relazione calorosa". "Sono convinto che la nostra amicizia e il nostro partenariato, basati sulla scelta strategica dei popoli dei due Paesi, cresceranno ulteriormente e si rafforzeranno per il benessere e la prosperità della Russia e della Cina", ha scritto Putin. "Questa visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese in Russia contribuirà senza dubbio a ciò". Putin ha anche osservato che il commercio tra i due Paesi è raddoppiato nel 2022, raggiungendo un record di 185 miliardi di dollari e che ha "tutte le ragioni per credere" che raggiungerà i 200 miliardi di dollari quest'anno, anziché nel 2024 come inizialmente previsto. Putin ha detto che la relazione tra Cina e Russia è più forte di quanto sia mai stata, anche durante la Guerra Fredda. Nel suo articolo, Xi ha da parte sua concordato con la valutazione del Presidente russo sulla situazione dei due Paesi. "Le parti stanno continuamente rafforzando la fiducia politica, creando un nuovo paradigma per le relazioni tra le grandi potenze", ha scritto Xi in vista della sua visita a Mosca, aggiungendo che "Cina e Russia si attengono al concetto di amicizia eterna e di cooperazione reciprocamente vantaggiosa". La relazione tra Cina e Russia sta "acquisendo continuamente nuova forza e [servirà] come punto di riferimento per un nuovo tipo di relazioni tra Stati", ha scritto Xi. "Il mio primo viaggio all'estero dopo la mia nomina a Presidente cinese si è svolto in Russia 10 anni fa. Ho viaggiato in Russia otto volte negli ultimi 10 anni. Grazie a questi viaggi che portano sempre piacere e risultati, il Presidente Putin e io abbiamo aperto un nuovo capitolo negli annali delle relazioni russo-cinesi", ha dichiarato Xi.La Nato e il mondo multipolareIl Presidente russo ha anche detto che la posizione dell'Occidente contro la Russia e la Cina è diventata "più feroce e aggressiva", affermando che i leader di questi Paesi stanno "giocando sui destini di interi Stati e popoli" per preservare il proprio "dominio che sta svanendo". La Russia è stata sottoposta a sanzioni unilaterali da parte dei Paesi della NATO e dell'Occidente, e anche la Cina è stata minacciata di sanzioni derivanti da accuse non provate secondo le quali Pechino starebbe fornendo supporto militare a Mosca per l'operazione speciale in Ucraina. Sia la Russia che la Cina hanno sviluppato le loro relazioni con altri Paesi, e Putin ha specificamente indicato i BRICS, la coalizione di economie emergenti composta da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO), che comprende India, Tagikistan, Russia, Pakistan, Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan, come prova che i due Paesi "fungono da pietra angolare della stabilità regionale e globale". Putin ha paragonato le organizzazioni alla NATO, che, a suo dire, "continua a lavorare per dividere lo spazio comune eurasiatico in una rete di 'club esclusivi' e blocchi militari che servirebbero a contenere lo sviluppo dei nostri Paesi e a danneggiare i loro interessi", osservando che il piano "non funzionerà". Il Presidente Putin ha anche elogiato l'Iniziativa di Sicurezza Globale della Cina, che secondo lui è "in linea con gli approcci russi in questo settore". Putin ha infine osservato che sia la Cina che la Russia stanno costruendo veri e propri "ponti" con altri Paesi attraverso la promozione dei BRICS e della SCO. Sabato, il Quotidiano del Popolo ha definito il viaggio di Xi a Mosca il "Viaggio per la pace" e ha sottolineato che rafforzerà i legami con la Russia.

https://it.sputniknews.com/20230303/russia-e-cina-si-sostengono-a-vicenda-di-fronte-alla-minaccia-di-nuove-sanzioni-occidentali-17034156.html

https://it.sputniknews.com/20230224/la-cina-presenta-un-piano-per-risolvere-la-crisi-ucraina-17016701.html

https://it.sputniknews.com/20230315/russia-cina-e-iran-terranno-esercitazioni-navali-congiunte-nel-golfo-di-oman-17071278.html

cina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, xi jinping, cina, russia, politica, mondo