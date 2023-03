https://it.sputniknews.com/20230320/due-bombardieri-strategici-statunitensi-rivelati-vicino-ai-confini-russi-17089076.html

Due bombardieri strategici statunitensi rivelati vicino ai confini russi

Due bombardieri strategici statunitensi rivelati vicino ai confini russi

Ministero della Difesa: rivelati due bombardieri strategici Usa sul Mar Baltico. 20.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-20T21:10+0100

2023-03-20T21:10+0100

2023-03-20T21:10+0100

russia

mosca

ministero della difesa

sicurezza

aeronautica

aeronautica militare

geopolitica

usa

mar baltico

ricognizione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13064058_64:0:1214:647_1920x0_80_0_0_5fa48866860b7d195b2930f23563f0d9.jpg

"L'equipaggiamento radar delle forze di difesa aerea del distretto militare occidentale in servizio ha rilevato due bersagli aerei che volavano in direzione del confine russo sul Mar Baltico", ha riferito il ministero della Difesa, sul suo canale Telegram.Si noti che il caccia Su-35 si è sollevato in aria.Dopo la rimozione degli aerei militari stranieri dal confine, è tornato all'aeroporto di base, dopo aver dissuaso la violazione dei confini russi.

russia

usa

mar baltico

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, ministero della difesa, sicurezza, aeronautica, aeronautica militare, geopolitica, usa, mar baltico, ricognizione, cacciabombardiere, europa