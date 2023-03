https://it.sputniknews.com/20230320/dopo-ventanni-gli-stati-uniti-ancora-lottano-con-lanarchia-scatenata-con-linvasione-delliraq-17086982.html

Dopo vent’anni, gli Stati Uniti ancora lottano con l'anarchia scatenata con l'invasione dell'Iraq

Il 19 marzo 2003, alle 22.16 EST, il Presidente George W. Bush, in un discorso televisivo dallo Studio Ovale, annunciò che gli Stati Uniti e le forze della coalizione erano nelle prime fasi delle operazioni militari per disarmare l'Iraq e "liberare il suo popolo", segnando l'inizio di un'invasione e di un'occupazione che portò alla morte di centinaia di migliaia di civili e combattenti. Il team di politica estera di Bush, che comprendeva persone come l'assistente alla sicurezza Condoleezza Rice, il Capo del Pentagono Donald Rumsfeld e il Vice Presidente Dick Cheney, che si sono soprannominati i "vulcani" - un riferimento al dio romano del fuoco - credevano fermamente che solo attraverso il potere militare avrebbero potuto trasformare il Medio Oriente e installare democrazie di libero mercato. D'altra parte, anche molti Democratici hanno appoggiato l'invasione per motivi umanitari e per la convinzione che il popolo iracheno avesse bisogno di essere liberato da un governante autoritario. Il commentatore politico e storico Dan Lazare ritiene che Bush e il suo team e coloro che hanno creduto alla giustificazione umanitaria probabilmente non hanno previsto che il loro tentativo di democratizzare la regione avrebbe aperto un vuoto di potere che alla fine è stato colmato da gruppi terroristici come lo Stato Islamico (IS) (vietato in Russia). LA MISSIONE 'CIVILIZZATRICE' CULMINA E SI RITORCE CONTRO DI NOIIl capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, in una testimonianza davanti a una commissione del Senato il 16 marzo, dando credito a questa informazione, ha detto che il ramo dell'IS in Afghanistan è a circa sei mesi dallo sviluppo della capacità di condurre un attacco esterno agli interessi occidentali all'estero. Lazare ha affermato che si può tracciare una linea diretta dal percorso che gli Stati Uniti hanno scelto di intraprendere alla fine della Guerra Fredda fino all'11 settembre e alla guerra in Iraq. Invece di trasformare "le spade in aratri" dopo la scomparsa del blocco sovietico, ha aggiunto, gli Stati Uniti sotto i presidenti repubblicani e democratici hanno iniziato a prepararsi per una nuova era di guerra. Lazare ha suggerito che portare la civiltà occidentale in Medio Oriente era semplicemente una nuova storia di copertura per raggiungere scopi puramente geopolitici. In ogni caso, decenni di intricate manovre della Guerra Fredda sarebbero tornati a perseguitare gli Stati Uniti, ha detto, compreso il sostegno ai mujahidin in Afghanistan. Ma poi è scoppiata un'insurrezione sunnita e gli Stati Uniti si sono impantanati. L'Iraq, tuttavia, è stato semplicemente un trampolino di lancio per gli Stati Uniti per destabilizzare ulteriormente la regione - dall'intervento in Libia alla guerra jihadista sostenuta da Washington e dai sauditi contro Damasco, ha aggiunto. Il Direttore del Democracy Institute, Patrick Basham, ha affermato che è stato versato tanto sangue iracheno e occidentale e sono stati sprecati trilioni di dollari dagli Stati Uniti per inseguire il sogno sfuggente di costruire una democrazia liberale pacifica, stabile e filo-occidentale in tutto l'Iraq. L'impulso interventista sbagliato, ha aggiunto, può essere visto in tutto lo spettro ideologico dell'Occidente. "Sorprendentemente, e senza alcuna base empirica, logica o comprensione specifica del Paese, i neoconservatori hanno previsto che nei deserti democratici letterali e figurativi dell'Iraq, della Libia e della Siria sarebbero sorte delle nirvanie liberaldemocratiche filo-occidentali", ha affermato. Nel frattempo, ha aggiunto, i neoliberali occidentali hanno sottolineato in ogni caso le catastrofi umanitarie, soprattutto nel contesto siriano. Basham ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non solo non hanno raggiunto i loro obiettivi, ma i governi che hanno seguito Saddam Hussein hanno voltato le spalle a Washington e hanno abbracciato Teheran. Secondo il professore emerito di Scienze Politiche della California State University, Beau Grosscup, il tentativo di sostituire un dittatore un tempo favorevole agli Stati Uniti, che aveva deciso di curare prima gli interessi del suo Paese, con un governo amico di Washington, non è stato solo un fallimento, ma si è rivelato controproducente. A lungo termine, l'invasione dell'Iraq ha finito per minare i due obiettivi strategici del 'Nuovo Ordine Mondiale' dell'establishment statunitense: impedire l'ascesa di una potenza concorrente e mantenere l'accesso o il possesso di risorse strategiche. E gli Stati Uniti, durante il processo, hanno scoperto che il nazionalismo è un sentimento molto forte per la maggior parte delle popolazioni, non solo per l'America.

