Regno Unito e Ruanda firmano un accordo aggiornato sulla ricollocazione dei migranti

Il segretario di Stato britannico per l'Interno Suella Braverman e il ministro degli Esteri ruandese Vincent Biruta hanno firmato un aggiornamento del... 19.03.2023, Sputnik Italia

All'inizio di questa settimana, i media hanno riferito che il segretario di Stato britannico Suella Braverman sarebbe dovuto arrivare in Ruanda il 17 marzo per discutere l'attuazione dell'accordo sulla migrazione del Regno Unito firmato dal suo predecessore con le autorità ruandesi, acccordo che consente la deportazione di persone arrivate illegalmente nel Regno Unito nel Paese dell'Africa centrale.Il documento aiuta a preparare il Regno Unito a realizzare le misure proposte nel suo disegno di legge sull'immigrazione clandestina, in quanto significherà che qualsiasi persona che arriva illegalmente nel Regno Unito e che non può essere rimpatriata nel proprio Paese potrà essere ricollocata in Ruanda .La scorsa settimana, la Braverman ha presentato al parlamento un disegno di legge che cerca di trasferire i migranti giunti illegalmente nel Regno Unito in barca attraverso la Manica in un "Paese terzo sicuro" come il Ruanda.L'asilo nel Regno Unito sarà concesso solo in casi eccezionali e nell'ambito di una quota annuale.Il piano di Braverman è stato oggetto di serie critiche sia da parte dell'opposizione che da varie organizzazioni per i diritti umani. Alcuni sostengono che il trasferimento forzato non sarà efficace nel prevenire l'immigrazione clandestina nel Regno Unito, mentre altri affermano che il disegno di legge viola i diritti umani.La prima deportazione di migranti in Ruanda era prevista per il 14 giugno 2022. Tuttavia, il volo è stato cancellato all'ultimo momento, poiché la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto un ricorso dell'ultimo minuto dei richiedenti asilo a bordo.Secondo quanto riferito, il Regno Unito ha pagato al Ruanda 120 milioni di sterline (145 milioni di dollari) per il mancato trasferimento di migranti illegali nel Paese, dichiarandosi non soddisfatto della decisione della corte europea.

