Putin: grandi aspettative dai colloqui con Xi Jinping

La Russia ha grandi aspettative per i prossimi colloqui con la Cina, e non c'è dubbio che daranno un nuovo potente impulso alle relazioni. 19.03.2023, Sputnik Italia

La Russia ha grandi aspettative per i prossimi colloqui con la Cina, e non c'è dubbio che daranno un nuovo potente impulso alle relazioni, si afferma nell'articolo di Putin "Russia e Cina - una partnership che guarda al futuro" per il quotidiano cinese Quotidiano del Popolo, l'organo ufficiale del Partito Comunista Cinese. Il testo dell'articolo del presidente russo è stato riportato sul sito web del Cremlino. Il leader russo è fiducioso che l'amicizia e il partenariato tra Mosca e Pechino cresceranno e si rafforzeranno, e la visita di Xi Jinping andrà in questa direzione.

2023

