Putin fa visita alla città di Mariupol

Il presidente russo Vladimir Putin fa visita a Mariupol, in Donbass. 19.03.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Mariupol, arrivando in elicottero dopo aver sorvolato il Donbass.A riferirlo il servizio stampa del Cremlino.Il capo dello Stato è arrivato lì in elicottero e poi, con alcune soste, ha attraversato i quartieri della città alla guida di un'auto.Ha visitato diversi siti e ha parlato con i residenti locali.Il vice-primo ministro Marat Khusnullin ha parlato dei progressi nella costruzione e nel restauro di Mariupol e dei suoi dintorni.Il vice-primo ministro ha mostrato al presidente l'edificio della Filarmonica, che è stato restaurato in soli tre mesi.La ricostruzione del centro cittadino, ha aggiunto, dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.Il trasporto pubblico è stato rilanciato in città, ora sono operativi 110 autobus e i tram inizieranno a funzionare entro l'estate, ha continuato il vice-primo ministro.Nel microdistretto di Nevsky, Putin ha parlato con i residenti locali e poi, su invito di una delle famiglie, è andato a casa loro.Inoltre, il presidente ha ispezionato la costa nell'area dello yacht club e svariati luoghi di interesse a Mariupol.Poi si è recato a Rostov sul Don, dove ha tenuto una riunione al posto di comando dell'operazione militare speciale.

