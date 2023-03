https://it.sputniknews.com/20230319/mosca-ospita-lapertura-della-seconda-conferenza-parlamentare-internazionale-russia-africa-17083264.html

Mosca ospita l'apertura della seconda conferenza parlamentare internazionale "Russia-Africa"

In vista del vertice Russia-Africa previsto per luglio, i rappresentanti russi e di una quarantina di Paesi africani si sono dati appuntamento a Mosca per una...

Inizia questo 19 marzo a Mosca la seconda edizione della conferenza parlamentare Russia-Africa, in vista del vertice previsto per luglio.Vi partecipano più di 40 delegazioni parlamentari dei Paesi del continente nero.La conferenza mira a rafforzare la cooperazione parlamentare con i paesi africani sullo sfondo della formazione del mondo multipolare.Uno dei temi principali è lo sviluppo di approcci unificati alla regolamentazione legale nell'economia, nell'istruzione e nella scienza, nonché nel campo della sicurezza.Tra i partecipanti all'evento ci sono rappresentanti di comunità di esperti russi e africani, deputati e capi di organi del potere esecutivo, senatori, nonché membri di comunità imprenditoriali.Sono previste varie tavole rotonde e dibattiti, nonché incontri bilaterali con il Presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, e diversi capi di delegazioni africane.Volodin ha già incontrato il 17 marzo il suo omologo sudafricano Nosiviwe Mapisa-Nqakula.La conferenza si terrà il 19 e 20 marzo alla Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo).La sua prima edizione si è svolta nel 2019 nella capitale russa.

russia

mosca

africa

sudafrica

