L'Australia nega il "do ut des" con gli Usa su appoggio per Taiwan in cambio di sottomarini nucleari

L'Australia nega il "do ut des" con gli Usa su appoggio per Taiwan in cambio di sottomarini nucleari

Dal paese australiano negano che vi sia stato un qualsiasi "patto segreto" che preveda l'appoggio a Stati Uniti e Taiwan in caso di conflitti, in cambio dei... 19.03.2023, Sputnik Italia

L'Australia nega con forza di aver offerto agli Stati Uniti qualsiasi impegno a sostenerla in un potenziale conflitto su Taiwan come parte dell'accordo AUKUS. Interrogato dalla televisione australiana circa il fatto che ci fosse stato o meno qualche "quid pro quo" con Washington sulla questione, Marles ha risposto:“E non potrei essere più inequivocabile di così”, ha aggiunto.Marles, che ricopre anche la carica di ministro della Difesa, ha rifiutato di venir indotto a speculare su un futuro conflitto con la Cina su Taiwan, aggiungendo che si trattava di "una questione completamente separata".Marles ha proseguito a difendere con veemenza il piano del suo Paese di acquisire sottomarini a propulsione nucleare come parte del blocco fondato nel 2021 da Australia, Regno Unito e Stati Uniti (AUKUS).I dettagli del piano in tre fasi per fornire all'Australia i sottomarini sono stati svelati il ​​13 marzo dopo un incontro a San Diego, in California,tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro britannico Rishi Sunak.In particolare, il piano prevede il dispiegamento di almeno tre sottomarini americani e uno britannico in Australia entro il 2027 come primo passo, nonché la creazione delle infrastrutture necessarie e la formazione del personale australiano.Successivamente, l'Australia riceverà diversi sottomarini aggiuntivi dai partner del blocco, mentre l'obiettivo finale di AUKUS è sviluppare e costruire congiuntamente un nuovo tipo di sottomarino a propulsione nucleare e armato convenzionalmente , oprannominato SSN-AUKUS, per le marine britanniche e australiane.Basato su un progetto del Regno Unito, utilizzerà la tecnologia di tutti e tre i Paesi.

