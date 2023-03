La Russia è entrata nella top ten dei maggiori esportatori di merci al mondo

https://it.sputniknews.com/20230319/la-russia-e-entrata-nella-top-ten-dei-maggiori-esportatori-di-merci-al-mondo-17082147.html

La Russia nel 2022 si è classificata al decimo posto tra i maggiori esportatori di merci al mondo. 19.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-19T08:02+0100

2023-03-19T08:02+0100

2023-03-19T08:02+0100

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/64/22/642218_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_4267c0575e550a51796f2e9559fae809.jpg

La Russia, che ha aumentato le sue esportazioni di merci nel 2022 a 591,5 miliardi di dollari, è salita di 2 posizioni tra i maggiori esportatori del mondo nel corso dell'anno, classificandosi al decimo posto, secondo i calcoli di Sputnik basati sui dati dei servizi statistici nazionali.Cina ($ 3,6 trilioni), Stati Uniti ($ 2,1 trilioni) e Germania ($ 1,7 trilioni) rimangono i maggiori esportatori di merci al mondo per lo scorso 2022.I Paesi Bassi, che hanno fornito prodotti per un valore di 760,6 miliardi di dollari ai mercati mondiali, sono saliti dal quinto al quarto posto, scalzando il Giappone , che ha fornito 747,6 miliardi di dollari.La Corea del Sud è rimasta al sesto posto, esportando beni per un valore di 683,6 miliardi di dollari.Italia (657,2 miliardi), Francia (626,7) e Canada (599) sono salite rispettivamente al settimo, ottavo e nono posto, grazie alla caduta di Hong Kong dal settimo all'undicesimo posto.L'Arabia Saudita, che è salita di sei mandati in un anno piazzandosi al 19esimo posto, e la Norvegia, che ha preso il 28esimo invece del 33esimo, hanno aumentato maggiormente le loro posizioni.Il Belgio è salito di una posizione diventando il sedicesimo esportatore mondiale. Anche l'Australia ha migliorato la sua posizione , salendo al 18esimo posto dal precedente 20esimo, e l'Indonesia , che si è classificata 26esimo partendo dal 28esimo posto scorso.La Svizzera è uscita dai secondi dieci maggiori fornitori di merci e ha preso il 21esimo posto.L'Irlanda infine è scesa di una posizione al 31esimo posto.In generale, i 30 maggiori esportatori nel 2022 hanno aumentato l'offerta di merci al mercato mondiale del 10,2%, a 19,98 trilioni di dollari.La più forte crescita delle esportazioni è stata registrata dalla Norvegia (+68%) e dall'Arabia Saudita (+48,3%). Le uniche economie le cui esportazioni sono diminuite sono state il Giappone (-1,3%) e Hong Kong (-9,2%).Lo studio è stato condotto da Sputnik sulla base dei dati dei servizi statistici nazionali delle 60 maggiori economie del mondo. Il campione finale per la pubblicazione comprendeva 30 economie che, a partire da metà marzo, hanno reso noti i dati per gennaio-dicembre dello scorso anno, con i dati presentati in dollari.

