Il Marocco è davanti agli Stati Uniti nella produzione di fosfati

Rabat ha visto aumentare la sua produzione di fosfati nel 2022, da 38 milioni a 40 milioni di tonnellate, secondo i dati dell'Istituto di studi geologici degli Stati Uniti.Il regno cherifiano si posiziona così come il secondo produttore al mondo, dietro alla Cina, ma ora molto più avanti degli Stati Uniti (21 milioni di tonnellate nel 2022).Il gruppo marocchino OCP, primo esportatore mondiale di fosfati grezzi e fertilizzanti fosfatici, ha visto esplodere i suoi profitti nel 2022. Il fatturato del gigante è aumentato del 36%, registrando 114,5 miliardi di dirham (circa 11 miliardi di dollari), secondo una dichiarazione della società.Questa è la conseguenza dell'aumento dei prezzi dei fosfati, saliti lo scorso anno, come quelli di tutti i fertilizzanti. Le restrizioni sui prodotti russi e le interruzioni nelle catene di approvvigionamento hanno effettivamente fatto salire i prezzi.Una tonnellata di fosfato grezzo viene scambiata oggi intorno ai 300 dollari, contro i 170 dollari di inizio 2022 e i circa 80 dollari di inizio 2021.I fosfati sono da anni uno dei principali settori di esportazione del Marocco, insieme al settore automobilistico e agricolo.In ottobre, Casablanca ha anche ospitato un forum nel suo continente sui finanziamenti per i fertilizzanti in Africa, nel tentativo di rilanciare il settore e garantire la sicurezza alimentare in tutta la regione.I fosfati rappresentano un notevole potenziale minerario per l'Africa, che ospita l'85% delle riserve mondiali, come ha ricordato di recente il presidente senegalese Macky Sall.La crisi dei fertilizzanti deriva in parte dalle restrizioni sui prodotti russi. Mosca è infatti un colosso del settore, soprattutto per i prodotti a base di azoto, potassio o fosforo. Ma le spedizioni russe sono rimaste bloccate nei porti europei a causa delle sanzioni occidentali.Alcuni paesi africani hanno cercato di fare pressione sulle istituzioni internazionali per liberare questi stock.Il presidente russo Vladimir Putin si è ripetutamente offerto di donare questi fertilizzanti bloccati agli stati più bisognosi.

