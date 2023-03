https://it.sputniknews.com/20230319/da-sergio-mattarella-messaggio-di-auguri-al-papa-per-i-10-anni-di-pontificato-17084207.html

Da Sergio Mattarella messaggio di auguri al Papa per i 10 anni di pontificato

Da Sergio Mattarella messaggio di auguri al Papa per i 10 anni di pontificato

Gli auguri per i 10 anni di magistero indirizzati a Papa Francesco da parte del presidente italiano Sergio Mattarella. 19.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-19T15:04+0100

2023-03-19T15:04+0100

2023-03-19T15:04+0100

sergio mattarella

italia

roma

vaticano

auguri

mondo

diplomazia

religione

rapporti

chiesa cattolica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/14906422_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_219b43d2a17528a06e5b228b71ceca7b.jpg

Il presidente italiano Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri indirizzato a Papa Francesco per congratularsi con il Santo Padre per i 10 anni di magistero appena festeggiati:Il presidente italiano ha espresso gli auguri a Papa Bergoglio in nome di tutto il popolo italiano, oltre che a titolo personale:Nel suo messaggio di auguri Mattarella ha sottolineato che il Santo Padre con "la sua azione pastorale", ha ristabilito l'importanza della persona, dell'essere umano, "con i suoi inalienabili diritti e i suoi altrettanto ineludibili doveri e responsabilità, per la salvaguardia del pianeta, casa comune dell’umanità tutta".Con l'occasione in proposito ha elogiato le encicliche "Laudato si’’ e "Fratelli tutti" che rappresentano a suo dire pietre miliari di un cammino "che nel Documento sulla fratellanza umana trova nuove, concrete e promettenti prospettive di comprensione reciproca e feconda collaborazione”.il capo dello Stato ha espresso nel lungo messaggio la vicinanza dello Stato italiano al Vaticano, esprimendo viva gratitudine, come traspare dalle sue stesse parole, riportate in calce:266esimo papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano, Papa Bergoglio è stato eletto a Sommo Pontefice il 13 marzo 2013.

italia

roma

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sergio mattarella, italia, roma, vaticano, auguri, mondo, diplomazia, religione, rapporti, chiesa cattolica, presidente, papa francesco