Corea del Sud e Usa tengono esercitazioni congiunte dopo il lancio di missili della Corea del Nord

Corea del Sud e Usa tengono esercitazioni congiunte dopo il lancio di missili della Corea del Nord

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno condotto questa domenica esercitazioni aeree congiunte che hanno coinvolto un bombardiere strategico B-1B con capacità... 19.03.2023, Sputnik Italia

Lo riportano le agenzie di stampa sudcoreane, citando fonti dell'esercito sudcoreano: Corea del Sud e Stati Uniti:Le esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud hanno avuto luogo nella penisola coreana.Le stesse si inseriscono nell'ambito dell'esercitazione Freedom Shield in corso, iniziata il 13 marzo, che ha coinvolto anche caccia sudcoreani F-35A, caccia F-16 statunitensi e bombardieri strategici B-1B.Un'esercitazione simile si è svolta nell'area il 3 marzo.Media sudcoreanni hanno riferito che Pyongyang ha lanciato un missile balistico dall'area di Tongchang-ri, sulla costa occidentale della Corea del Nord, tra le proteste espresse in merito da parte giapponese.Secondo il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud, il missile ha volato per circa 800 chilometri ed è caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone.L'ultimo lancio di prova nordcoreano arriva tre giorni dopo che Pyongyang ha lanciato un missile balistico intercontinentale Hwansong-17 in risposta alle esercitazioni militari congiunte condotte da Stati Uniti e Corea del Sud.

