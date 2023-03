https://it.sputniknews.com/20230319/boris-johnson-si-prepara-al-processo-per-il-partygate-17082748.html

Boris Johnson si prepara al processo per il "Partygate"

Boris Johnson si prepara al processo per il "Partygate"

All'inizio di questa settimana, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha affermato che l'ex primo ministro Boris Johnson testimonierà davanti al Comitato dei... 19.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-19T09:54+0100

2023-03-19T09:54+0100

2023-03-19T09:54+0100

boris johnson

inghilterra

londra

mondo

politica

scandalo

processo

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957864_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_ddf7a65d0084adedf43a8d3f17b78fa0.jpg

Boris Johnson sta per rilasciare nuove prove che lo scagionano circa il caso delle feste durante la pandemia di Covid-19, ha riferito un quotidiano britannico, citando fonti.“Il suo caso è che ha detto al Parlamento ciò che credeva fosse vero in quel momento. Ci sono prove documentali che dimostreranno che gli è stato consigliato di dire quello che è andato avanti e ha detto.Secondo i rapporti, le prove includeranno messaggi dei consiglieri dell'ex-primo ministro che gli dicono che "nessuna regola è stata infranta durante le feste".Johnson testimonierà davanti al Comitato dei privilegi del Parlamento il 22 marzo.Lo scandalo è scoppiato dopo che è emerso che negli uffici di Johnson si erano tenuti diversi incontri "informali" nel corso del 2020 e del 2021, violando le regole di distanziamento sociale del Covid-19.La situazione è stata aggravata dalle notizie secondo cui altre due feste si sono svolte il 16 aprile dello scorso anno, alla vigilia del funerale del principe Filippo, quando il Regno Unito manteneva ancora le restrizioni per il Covid-19 ed era in lutto nazionale.Johnson in seguito si è scusato e ha detto di aver pagato la multa emessa dalla polizia metropolitana.Johnson è diventato primo ministro nel luglio 2019 e si è dimesso nel settembre 2022 a causa di molteplici scandali.

inghilterra

londra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

boris johnson, inghilterra, londra, mondo, politica, scandalo, processo, giustizia