Reuters: gli Stati Uniti hanno ripreso i voli dei droni sul Mar Nero

Gli Stati Uniti hanno ripreso i voli dei droni sul Mar Nero dopo l'incidente del MQ-9 Reaper, ha riferito Reuters, citando due funzionari statunitensi anonimi. 18.03.2023, Sputnik Italia

Secondo Reuters, il volo è stato effettuato da RQ-4 Global Hawk. Secondo uno dei funzionari, questo caso è stato il primo dal 14 marzo.Il Pentagono ha ripetutamente affermato che l'incidente con l'MQ-9 Reaper non impedirà a Washington di svolgere tali missioni.Secondo il ministero della Difesa russo, la mattina del 14 marzo un drone americano MQ-9 con transponder spento ha violato i confini dell'area del regime temporaneo per l'uso dello spazio aereo sul Mar Nero e si è spostato verso i confini della Russia. I caccia russi sono decollati per identificare l'intruso. A causa delle brusche manovre, l'apparato americano è andato in volo incontrollabile, ha perso quota ed è caduto in acqua. Gli aerei russi non sono entrati in contatto con il drone, non hanno usato armi aviotrasportate e sono tornati sani e salvi al loro aeroporto di base.

