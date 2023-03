https://it.sputniknews.com/20230318/mosca-continuera-a-rivendicare-risposte-sul-sabotaggio-dei-nord-stream-dalla-danimarca-17079072.html

Mosca continuerà a rivendicare risposte sul sabotaggio dei Nord Stream dalla Danimarca

Mosca continuerà a rivendicare risposte sul sabotaggio dei Nord Stream dalla Danimarca

Nonostante il rifiuto della parte danese di indagare congiuntamente sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream, il ministero degli Esteri russo continuerà a... 18.03.2023, Sputnik Italia

Zakharova ha citato la dichiarazione del ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen, contenente il rifiuto di concedere il permesso alla parte russa di partecipare alle indagini sul sabotaggio del Nord Stream 1 e del Nord Stream 2."Nonostante il rifiuto della parte danese di indagare congiuntamente sul sabotaggio, il ministero degli Esteri russo continuerà a cercare risposte da Copenaghen alle domande poste in precedenza.Ha sottolineato che fino ad oggi le autorità danesi "non si sono impegnate a dare alcuna risposta comprensibile o fornire alcun risultato dell'indagine" a nessuno dei numerosi appelli della parte russa.Zakharova ha aggiunto che il ministero degli Esteri russo rileva che "solo un'indagine internazionale completa e aperta con la partecipazione obbligatoria di rappresentanti russi è in grado di fornire al pubblico dati affidabili e oggettivi sulle cause, gli autori e i mandanti del sabotaggio".

russia, danimarca, nord stream 2