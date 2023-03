https://it.sputniknews.com/20230318/ministero-esteri-serbo-la-situazione-geopolitica-mondiale-si-complica-17079545.html

Ministero Esteri serbo, la situazione geopolitica mondiale si complica

Ministero Esteri serbo, la situazione geopolitica mondiale si complica

La situazione geopolitica nel mondo si è aggravata al punto che le potenze mondiali sono sull'orlo di un conflitto armato, ha affermato il primo vice primo...

Il giorno prima il presidente serbo Aleksandar Vučić aveva espresso preoccupazione per le conseguenze della decisione della Corte Penale Internazionale (CPI) dell'Aia sull'"arresto" del presidente russo Vladimir Putin e del difensore civico dei minori Maria Lvova-Belova.Secondo questi, l'Occidente, con la decisione della CPI, esercita ulteriori pressioni sui paesi che cooperano con la Federazione Russa, un esempio del quale è il cambiamento della posizione di Turchia e Ungheria negli ultimi tempi.Il presidente serbo ha incaricato il ministro degli Esteri di tenere sabato una riunione dell'Ufficio di coordinamento dei servizi di sicurezza, che comprende i capi delle forze dell'ordine e dei servizi speciali del paese.Ivica Dacic ha osservato che l'attuale situazione della sicurezza in Serbia è stabile.Il leader serbo è arrivato sabato nella città di Ohrid, nella Macedonia del Nord, dove terrà colloqui con il primo ministro dell'autoproclamato Kosovo, Albin Kurti, con la partecipazione del diplomatico Ue Josef Borrell e dell'inviato speciale per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. L'argomento di discussione dovrebbe essere il piano per l'attuazione della proposta euro-americana per una soluzione in Kosovo.

