L'Australia comprerà 220 missili Tomahawk dagli USA per rispondere alle minacce nella regione

L'Australia prevede di acquistare fino a 200 unità dell'ultima versione del missile a lungo raggio statunitense Tomahawk, secondo un accordo del Dipartimento di Stato annunciato giovedì dalla Defense Security Cooperation Agency (DSCA).Canberra ha affermato che i missili, del valore di 985 milioni di dollari, verrebbero montati sui cacciatorpedinieri di classe Hobart, consentendo loro di colpire bersagli a terra a distanze maggiori e con maggiore precisione. Saranno acquisite 200 unità dal Blocco V e 20 dal Blocco IV, la prima delle quali può cambiare bersaglio in volo e colpire mentre si muove in mare.Secondo il Dipartimento di Stato, la vendita "migliorerà la capacità dell'Australia di interagire con le forze marittime statunitensi e altre forze alleate, nonché la sua capacità di contribuire a missioni di reciproco interesse".Alla fine di febbraio, il governo del Giappone ha annunciato che stava valutando l'acquisto di 400 missili Tomahawk per un massimo di 1,6 miliardi di dollari.

