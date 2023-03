https://it.sputniknews.com/20230318/hersh-ammette-di-sapere-di-piu-su-sabotaggio-nord-stream-di-quanto-possa-dire-17078512.html

Hersh ammette di sapere di più su sabotaggio Nord Stream di quanto possa dire

Il giornalista americano Seymour Hersh ha dichiarato in un'intervista a Express di avere ulteriori informazioni sulla situazione con i gasdotti Nord Stream, ma... 18.03.2023, Sputnik Italia

"E’ al corrente di quali ordini sono stati ricevuti. Su questo ne so molto di più di quanto voglia dire. Ma devo proteggere le persone che mi informano", ha dichiarato il giornalista.Hersh ha aggiunto di non avere dubbi sul fatto che avesse ragione sugli eventi descritti e ha ridicolizzato la versione con un "gruppo filo-ucraino".A febbraio, il Premio Pulitzer Seymour Hersh ha pubblicato un articolo indagine sulle esplosioni dei gasdotti Nord Stream. Secondo la sua versione, il sabotaggio è stato messo in scena dagli Stati Uniti con l'aiuto degli alleati della NATO: in estate, durante le esercitazioni Baltops, i sommozzatori americani hanno minato i gasdotti e tre mesi dopo i norvegesi hanno fatto esplodere ordigni.Come ha specificato il giornalista, la decisione sull'operazione è stata presa da Joe Biden dopo oltre nove mesi di discussioni segrete con il team di sicurezza nazionale. Il motivo era il timore che la Germania, che riceve gas dalla Russia attraverso il Nord Stream, non volesse partecipare all'assistenza militare all'Ucraina.

