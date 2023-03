https://it.sputniknews.com/20230318/ex-premier-slovacco-gli-usa-vorrebbero-la-crimea-per-controllare-il-mar-nero-17081158.html

Ex-premier slovacco, gli USA vorrebbero la Crimea per controllare il Mar Nero

Ex-premier slovacco, gli USA vorrebbero la Crimea per controllare il Mar Nero

Gli Stati Uniti stanno facendo pressioni su Kiev affinché compia provocazioni sulla Crimea, poiché vorrebbero utilizzare la penisola per affrontare la Russia e... 18.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-18T21:49+0100

2023-03-18T21:49+0100

2023-03-18T21:49+0100

russia

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/738/15/7381594_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_d0bb91facbdd1247b4c2bbb0e1bdaaf1.jpg

"Per l'Occidente collettivo, rappresentato dagli Stati Uniti, questa non è una questione di conoscenza intellettuale, ma una questione di interesse per portare via la Crimea alla Russia. Gli Stati Uniti vorrebbero costruire la propria base militare in Crimea da usare contro la Russia e controllare il mare Nero. Ma credo che la Russia proteggerà la Crimea, il suo territorio", ha detto Carnogursky.Secondo questi, i paesi occidentali stanno usando l'Ucraina per i loro tentativi di sottrarre la Crimea alla Russia.Allo stesso tempo, il politico ha osservato che in Occidente si sentono sempre più voci di esperti che indicano che la Crimea è sempre stata russa e rimarrà russa."Il referendum in Crimea era legale. La riunificazione della Crimea con la Russia è stata effettuata e l'Occidente è obbligato ad accettarla", ha affermato l'interlocutore dell'agenzia, che ha anche sottolineato come le sanzioni occidentali non siano riuscite a frenare lo sviluppo della Crimea.La Crimea è diventata una regione russa nel marzo 2014, dopo un referendum seguito al colpo di stato in Ucraina. Al referendum, il 96,77% degli elettori in Crimea e il 95,6% nella città più grande della penisola, Sebastopoli, hanno votato a favore dell'adesione alla Russia.L'Ucraina considera ancora la Crimea un suo territorio temporaneamente occupato e molti paesi occidentali sostengono Kiev in questa questione. Da parte sua, la leadership russa ha ripetutamente affermato che i residenti della Crimea hanno votato per la riunificazione con la Russia in modo democratico, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, la questione della Crimea è "chiusa per sempre".

https://it.sputniknews.com/20230318/reuters-gli-stati-uniti-hanno-ripreso-i-voli-dei-droni-sul-mar-nero-17078215.html

russia

crimea

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, crimea