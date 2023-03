https://it.sputniknews.com/20230318/biden-ritiene-che-le-banche-negli-stati-uniti-non-siano-piu-in-pericolo-17077992.html

Biden ritiene che le banche negli Stati Uniti non siano più in pericolo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ritiene che non ci sarà alcuna crisi bancaria nel Paese. 18.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-18T08:22+0100

usa

politica

economia

"Sì", ha risposto Biden alla domanda dei giornalisti se la situazione con le banche nel Paese si fosse calmata, il leader americano è stato citato dal pool della Casa Bianca.A marzo, le autorità di regolamentazione della California hanno chiuso la Silicon Valley Bank (SVB), è stato il più grande fallimento bancario negli Stati Uniti dalla crisi finanziaria del 2008. Il crollo della SVB si è rivelato associato a un aumento del tasso di riferimento della Fed, che ha portato al deprezzamento delle attività nei bilanci di molti istituti finanziari. Le autorità statunitensi hanno annunciato misure di sostegno. Inoltre, è stata annunciata la chiusura della banca specializzata in criptovalute Silvergate e dell'analoga Signature Bank con sede a New York.In Europa, una delle maggiori banche svizzere, il Credit Suisse, ha riscontrato difficoltà.Gli economisti in un articolo per il Social Science Research Network hanno sottolineato che altre 186 banche negli Stati Uniti sono a rischio: se i depositanti non assicurati iniziano a chiudere i conti, i depositanti assicurati dovranno affrontare un deprezzamento e le autorità dovranno intervenire.

2023

