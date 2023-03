https://it.sputniknews.com/20230318/almeno-altre-186-banche-usa-potrebbero-seguire-la-svb---economista-17080908.html

Dopo che la Silicon Valley Bank (SVB) americana è crollata a una velocità vertiginosa, seguita dalle banche Signature e Silvergate, insieme a una crisi della... 18.03.2023, Sputnik Italia

Almeno 186 banche statunitensi stanno potenzialmente affrontando gli stessi rischi della Silicon Valley Bank recentemente fallita, ha avvertito uno studio condotto da un gruppo di economisti.Tutti questi istituti di credito stanno affrontando problemi simili, hanno affermato i ricercatori, citando calcoli che indicano recenti diminuzioni dei valori delle attività bancarie. Il team, di cui fanno parte Erica Xuewei Jiang della University of Southern California, Gregor Matvos della Northwestern University - Kellogg School of Management, Tomasz Piskorski della Columbia University - Columbia Business School, Finance e Amit Seru della Stanford University, ha avvertito della maggiore vulnerabilità del sistema bancario statunitense a "corse di depositanti non assicurati" come quella che ha costretto SVB a fallire.Il 10 marzo, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha annunciato che stava rilevando SVB Bank dopo essere diventata il secondo più grande istituto di credito a crollare nella storia degli Stati Uniti e il più grande dalla crisi finanziaria del 2008.In una corsa frenetica su SVB, i clienti preoccupati avevano ritirato i loro depositi non assicurati dopo che le attività dell'istituto erano diminuite durante l'inesorabile campagna di aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve americana.Gli economisti avevano analizzato "l'esposizione patrimoniale" delle banche statunitensi mentre il sistema bancario centrale del Paese continuava ad aumentare i tassi d'interesse per determinare possibili implicazioni per la stabilità finanziaria.Durante la ricerca sono stati valutati i libri patrimoniali della banca, le perdite di valore di mercato, le percentuali di finanziamento. Il team ha spiegato che i titoli del Tesoro USA e i mutui ipotecari erano il tipo di attività suscettibili di diminuire di valore quando le nuove obbligazioni offrono tassi più elevati. Quando gli economisti hanno studiato i finanziamenti provenienti da depositanti non assicurati - quelli con conti in possesso di oltre $250.000 -, si sono concentrati su quello che sostenevano fosse un potenziale problema.Il team ha calcolato una somma simile di fattori che hanno portato al declino di SVB con un potenziale impatto su tutte le banche statunitensi. È stato quindi stabilito che l'insufficienza di attività disponibili per tutti i depositanti potrebbe portare quasi 190 banche ad affrontare un potenziale rischio di deterioramento dei depositanti assicurati se metà dei depositanti non assicurati si fosse affrettata a ritirare rapidamente fondi da una qualsiasi delle banche americane in questione.Inoltre, potenzialmente $300 miliardi di depositi assicurati potrebbero subire perdite. Il prossimo passo per tali banche sarebbe l'intervento della Federal Deposit Insurance Corporation."I nostri calcoli suggeriscono che queste banche sono certamente a rischio potenziale di fuga, in assenza di altri interventi governativi o ricapitalizzazioni", afferma il giornale degli economisti.

