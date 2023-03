https://it.sputniknews.com/20230317/ue-pronta-a-suicidarsi-per-il-bene-degli-stati-uniti-dice-philippot-17076248.html

UE pronta a suicidarsi per il bene degli Stati Uniti, dice Philippot

L'UE è pronta a suicidarsi per il bene degli Stati Uniti, serve i loro interessi, ha detto in un'intervista a Sputnik Florian Philippot, leader del partito... 17.03.2023, Sputnik Italia

"La nostra politica non è volta al beneficio dei cittadini. L'UE è pronta anche al suicidio per il bene degli Stati Uniti", ha detto Philippot, parlando delle conseguenze catastrofiche delle sanzioni per l'Europa.A suo avviso, non sono le persone che governano i paesi europei sia a livello comunitario che a livello nazionale a soffrire della situazione economica, ma la gente comune."Tradiscono la loro gente. Non c'è una spiegazione razionale per questo. Quello che sta accadendo è una vera follia", crede il politico.Oggi, come ha notato l'interlocutore dell'agenzia, c'è un cosiddetto mondo occidentale, che si sta isolando sempre di più.L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia in relazione all'operazione militare russa in Ucraina, molte società europee hanno lasciato il mercato russo. Dal febbraio dello scorso anno, l'Unione Europea ha già messo in atto dieci pacchetti di sanzioni contro la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha precedentemente affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine per l'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.

francia

usa

