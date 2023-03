Peskov svela i dettagli sull'imminente vertice Putin-Xi Jinping

https://it.sputniknews.com/20230317/peskov-svela-i-dettagli-sullimminente-vertice-putin-xi-jinping-17076952.html

Questa mattina, il servizio stampa del Cremlino ha riferito che su invito di Putin il 20-22 marzo 2023, il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia. Ai colloqui verranno discusse questioni di attualità sull'ulteriore sviluppo di relazioni di partenariato globale e cooperazione strategica tra Russia e Cina."La comunicazione tra il Presidente (della Federazione Russa) e il Presidente della Repubblica popolare cinese inizierà il 20 marzo nel pomeriggio. Sarà una comunicazione individuale, ci sarà un pranzo informale. E, direttamente, il 21 marzo sarà il giorno dei negoziati", ha detto Peskov ai giornalisti.Ha anche notato che non entrerà troppo nei dettagli, perché Yury Ushakov, assistente presidenziale per gli affari internazionali, terrà un briefing su questa visita nel prossimamente.Peskov ha anche osservato che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping rilasceranno una dichiarazione alla stampa dopo i colloqui."Sì, ci saranno", ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda su eventuali dichiarazioni del presidente della Federazione Russa e del presidente della Cina alla stampa dopo i colloqui.Pechino si aspetta che l'imminente visita di Xi Jinping in Russia rafforzi la fiducia reciproca tra i due Paesi. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, darà nuovo slancio allo sviluppo delle relazioni bilaterali.

