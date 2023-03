https://it.sputniknews.com/20230317/moldavia-maia-sandu-accusa-lopposizione-di-contatti-con-mosca-17077302.html

Moldavia, Maia Sandu accusa l'opposizione di contatti con Mosca

Moldavia, Maia Sandu accusa l'opposizione di contatti con Mosca

Il presidente moldavo Maia Sandu ha nuovamente accusato l'opposizione di avere legami con la Russia e di destabilizzare la situazione nel Paese, e ha inviato... 17.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-17T16:36+0100

2023-03-17T16:36+0100

2023-03-17T16:36+0100

moldavia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/11805445_0:144:2747:1689_1920x0_80_0_0_bd1f3bb71eb31850a1d35d3756935df3.jpg

In Moldavia, l'opposizione protesta da quasi un anno contro l'aumento dei prezzi e delle tariffe di gas ed elettricità. Le manifestazioni più massicce si svolgono con il sostegno del partito Shor.A febbraio sono tenute le proteste nell'ambito del “Movimento per il popolo”, durante le quali si è chiesto alle autorità di pagare le bollette di gas, elettricità e riscaldamento della popolazione.Il presidente ha affermato che "la leadership del paese sta lavorando allo sviluppo di una strategia di sicurezza che rafforzerà le capacità di difesa della Moldavia".Numerosi sondaggi mostrano che circa il 60% della popolazione del Paese dubita della capacità del partito al potere Azione e Solidarietà di rimanere al governo per altri tre anni, prima delle prossime elezioni parlamentari. Inoltre, circa il 70% dei moldavi è deluso dalla politica delle autorità e quasi il 65% sostiene l'idea di cambiare il governo.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva affermato in precedenza che aumentando la retorica secondo cui la Federazione Russa sta pianificando un colpo di stato in Moldavia, Chisinau vuole deviare la colpa per il fallimento della politica socio-economica, che provoca indignazione tra i cittadini del paese. Il ministero degli Esteri russo ha invitato le autorità moldave a porre fine alla retorica conflittuale anti-russa nel Paese e ha aggiunto che Mosca è determinata ad avere relazioni amichevoli con la Moldavia e non gode del fatto che questo paese venga utilizzato per scopi anti-russi.

https://it.sputniknews.com/20230317/cremlino-xi-jinping-si-rechera-in-russia-con-una-visita-di-stato-su-invito-di-putin-17075916.html

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

moldavia