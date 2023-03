https://it.sputniknews.com/20230317/ministro-della-difesa-russo-decora-i-piloti-che-hanno-intercettato-il-drone-americano-17076749.html

Ministro della Difesa russo decora i piloti che hanno intercettato il drone americano

Ministro della Difesa russo decora i piloti che hanno intercettato il drone americano

Il ministro della Difesa Sergey Shoigu ha presentato i piloti per i premi dopo l'incidente con il drone americano MQ-9 Reaper, ha detto il servizio stampa del... 17.03.2023, Sputnik Italia

"Il ministro della Difesa della Federazione Russa, generale dell'esercito Sergey Shoigu, ha presentato per l'assegnazione dei riconoscimenti statali i piloti dell'aereo Su-27, che hanno impedito la violazione da parte del veicolo aereo senza pilota americano MQ-9 dei confini dell'area del regime temporaneo per l'uso dello spazio aereo, istituito allo scopo di condurre l'operazione militare speciale", afferma il rapporto.Il ministero ha informato dei confini di quest'area gli utenti dello spazio aereo in conformità con gli standard internazionali.Secondo il dipartimento militare, l'incidente è avvenuto martedì mattina nella regione della Crimea. Un drone americano con transponder spento è volato in direzione della Russia, violando i confini dell'area del regime temporaneo per l'uso dello spazio aereo, istituito allo scopo di condurre l'operazione militare speciale. Dopo il rilevamento del drone, i caccia russi delle forze di difesa aerea in servizio sono stati fatti decollare.Il drone è andato in volo incontrollabile con una perdita di quota ed è caduto in acqua a causa di manovre improvvise. I caccia russi non sono entrati in contatto con l'MQ-9, non hanno usato armi aviotrasportate e sono tornati sani e salvi al loro aeroporto di casa, ha sottolineato il ministero della Difesa.Le autorità statunitensi affermano che il drone è caduto dopo che la sua elica di poppa ha speronato un jet da combattimento russo.

