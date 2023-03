https://it.sputniknews.com/20230317/mig-29-allucraina-la-germania-non-ha-ricevuto-richieste-dalla-polonia-per-il-trasferimento-17077099.html

MiG-29 all'Ucraina, la Germania non ha ricevuto richieste dalla Polonia per il trasferimento

Il gabinetto tedesco dei ministri ha annunciato ufficialmente che Berlino non ha ancora ricevuto richieste dalla Polonia per consentire la fornitura di aerei... 17.03.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/10/17075389_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_b41ec46d474cf2b4e865286d2540b243.jpg

In precedenza, il presidente polacco Andrzej Duda aveva dichiarato che il Paese avrebbe inviato quattro caccia MiG-29 da trasferire alle forze armate ucraine nei prossimi giorni.L'addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha affermato che questo passaggio non influirà sulla situazione nella zona dell'operazione speciale, ma creerà nuove difficoltà per gli ucraini.

