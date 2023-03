https://it.sputniknews.com/20230317/il-governo-slovacco-approva-linvio-di-caccia-mig-29-allucraina-17076852.html

Il governo slovacco approva l'invio di caccia MiG-29 all'Ucraina

Il governo della Slovacchia ha approvato il trasferimento dei caccia MiG-29 in Ucraina, ha affermato il premier ad interim Eduard Heger, riporta il sito web... 17.03.2023, Sputnik Italia

"Il governo ha preso una decisione e ha approvato all'unanimità l'accordo internazionale sulla donazione dei MiG-29 e dei sistemi di difesa aerea Kub all'Ucraina", ha detto il capo del gabinetto.Il premier ha osservato che il presidente della Slovacchia e il presidente del parlamento sono a conoscenza di questa decisione e hanno concordano con essa.In precedenza, i media slovacchi hanno riferito che l'aeronautica della repubblica ha 11 caccia MiG-29. Come affermato dal ministro della Difesa Jaroslav Nagy, questi velivoli sono stati dismessi e i piloti non sono stati addestrati per loro per diversi anni.Secondo i resoconti dei media locali, la Slovacchia ha ricevuto 12 caccia MiG-29 dalla Russia nella prima metà degli anni '90 come parte del pagamento del debito sovietico. Uno di loro in seguito si è schiantato per mancanza di carburante. Dei restanti 11 velivoli, uno verrà trasferito al museo, il resto potrà essere inviato in Ucraina.

