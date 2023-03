https://it.sputniknews.com/20230317/first-republic-bank-riceve-30-miliardi-di-dollari-da-11-banche-statunitensi-17076533.html

First Republic Bank riceve 30 miliardi di dollari da 11 banche statunitensi

La First Republic Bank americana, che giovedì è crollata del 36%, ha ricevuto 30 miliardi di dollari in depositi non assicurati da 11 delle principali banche... 17.03.2023, Sputnik Italia

Il denaro è stato donato a Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist e U.S. Bank.Alla data del 15 marzo, la posizione di cassa della banca era di circa $ 34 miliardi, senza contare $ 30 miliardi di depositi non assicurati da 11 banche con una scadenza originaria di 120 giorni ai tassi di mercato.Dal 10 al 15 marzo, i prestiti bancari della Federal Reserve americana sono stati compresi tra 20 e 109 miliardi di dollari a un tasso di interesse overnight del 4,75%. Dalla chiusura il 9 marzo, la First Republic Bank ha anche aumentato i prestiti a breve termine dalla Federal Home Loan Bank degli Stati Uniti di $ 10 miliardi a un tasso del 5,09%.

