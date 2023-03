https://it.sputniknews.com/20230317/cremlino-xi-jinping-si-rechera-in-russia-con-una-visita-di-stato-su-invito-di-putin-17075916.html

Cremlino: Xi Jinping si recherà in Russia con una visita di Stato su invito di Putin

Cremlino: Xi Jinping si recherà in Russia con una visita di Stato su invito di Putin

Il presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente Vladimir Putin, ha riferito il servizio stampa del Cremlino. 17.03.2023, Sputnik Italia

"Ai colloqui, verranno discusse questioni di attualità sull'ulteriore sviluppo di relazioni di partenariato globale e sull'interazione strategica tra Russia e Cina", si legge nella.Durante la visita di Xi Jinping in Russia è previsto uno scambio di opinioni con Putin sull'approfondimento della cooperazione tra Mosca e Pechino in ambito internazionale.Come risultato dei colloqui, saranno firmati una serie di importanti documenti bilaterali, ha sottolineato il Cremlino.Questo viaggio di Xi sarà il primo viaggio all'estero nel suo nuovo mandato presidenziale.Il ministero degli Esteri della Cina ha osservato che la visita di Xi Jinping in Russia darà un nuovo slancio allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, rafforzando ulteriormente la fiducia e la comprensione reciproca.

